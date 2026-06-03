Об этом президент написал в своем телеграм-канале.
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Как Норвегия поможет Украине с ПВО?
По словам Зеленского, Украина и Норвегия обсудили поставки для ПВО. Осло согласился помочь.
Говорил с премьер-министром Норвегии. Благодарен Йонасу за поддержку и слова соболезнования из-за гибели наших людей накануне от российской массированной атаки. 23 человека были убиты российскими ракетами и дронами, еще 151 человек ранен. Важно, что Украина не одна, когда Россия наносит такие террористические удары,
– подчеркнул глава государства.
Кроме этого, гарант сказал: работаем и чтобы в Европе были свои антибаллистические способности, это общая задача, которую надо полностью выполнить.
В результате Европа будет иметь собственную достаточно сильную систему для защиты от баллистических угроз.
"Когда Европа будет защищенной от баллистики, это придаст уверенности не просто кому-то одному на нашем континенте, а реально всем европейцам", – рассказал президент.
Он также сказал, что будут специальные форматы работы, а потому готовятся к встречам в ближайшее время.
Добавим, что The Guardian заметили: Россия пользуется тем, что Украине не хватает ПВО, и наносит массированные удары.