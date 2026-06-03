Об этом говорится в материале The Guardian.

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Россия пользуется "окном уязвимости" во время атак по Украине

Авторы издания отметили, что так называемым "окном уязвимости" является глобальная и критическая нехватка ракет-перехватчиков ПВО, в частности для Patriot.

Напомним, что именно комплексы Patriot с ракетами MIM-104 предназначены для перехвата баллистических ракет и считаются ключевым элементом противовоздушной обороны. На них полагаются как США и их партнеры, так и Украина.

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Одна батарея системы Patriot стоит около 1 миллиарда долларов. Ее активное использование в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке и в Украине, привело к дефициту ракет-перехватчиков.

Зеленский после последнего массированного российского удара по Украине в очередной раз обратился к США с призывом увеличить поставки ракет-перехватчиков. Речь идет об атаке 2 июня, во время которой Россия выпустила 73 ракеты и почти 700 беспилотников.

Эксперты предупреждают, что такой дефицит перехватчиков вскоре почувствуют от Китая до Ирана.

Дефицит перехватчиков, в частности Patriot, также повлияет на планирование боевой готовности НАТО на фоне оценок растущей российской угрозы для Европы , среди тех, кто использует эту систему, есть Германия, Нидерланды, Греция, Испания, Польша и Швеция,

– отмечается в материале.

Эксперты говорят, что конфликт в Иране уже потратил около трети запасов ракет-перехватчиков Patriot. В то же время страны Персидского залива, по данным аналитиков, в целом применили более 1100 таких ракет. Несмотря на это, угроза иранских баллистических ударов остается, в частности сообщается, что в понедельник две ракеты были выпущены в направлении Кувейта.

Сейчас компании производят около 600 ракет-перехватчиков в год, однако этого недостаточно для покрытия спроса. В связи с этим производители заявляют о планах более чем втрое увеличить объемы производства, ведь стоимость одной такой ракеты составляет около 3 миллионов долларов.

Похоже, это уже повлияло на российскую тактику в войне против Украины, этот вопрос поставки ракет Patriot стал предметом напряжения между Зеленским и Трампом. В то же время ситуация значительно осложняется на фоне российских угроз усилить массированные воздушные удары, в частности по правительственной инфраструктуре Украины.

Это нехорошо. Украине уже приходилось сталкиваться с этим раньше, поскольку администрация Трампа на некоторое время замедляла поставки оружия в Европу для украинцев. В январе, как сообщалось, у украинцев почти не осталось ракет Patriot,

– сказал Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса.

Он также добавил, что значительное усиление российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре и системе отопления в январе могло быть обусловлено осознанием того, что Штаты оставили Киев с ощутимым дефицитом ракет Patriot. Профессор напомнил, что во время массированной атаки на запад Украины Россия применила баллистическую ракету "Орешник", что, по его мнению, свидетельствовало о намерении атаковать именно эти цели.

Если мы говорим о противодействии баллистической угрозе, то, кроме систем Patriot, в Украине пока нет ничего, что способно сбивать баллистические ракеты, поэтому мы имеем крайне проблематичную ситуацию относительно наших ракетных арсеналов,

– подчеркнул спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, в Украине уже есть системы Patriot, впрочем, существует проблема в дополнительных поставках на фоне российских угроз и в дальнейшем продолжать массированные удары, в частности по столице и центрах принятия решений.

Спикер также напомнил, что президент Зеленский постоянно поднимает вопрос усиления противовоздушной обороны, особенно по поставкам перехватчиков.

Путин отдал приказ массированно атаковать Киев

Аналитики ISW предположили, что массированные удары по украинским городам 1 и 2 июня показали, что Путин воспользовался недостатком ПВО у Киева, чтобы отвлечь от неспособности России прикрыть свой глубокий тыл от украинских беспилотников.

Также он отмечал, что удары по столице и центрам принятия решений будут возмездием за якобы атаку Украины на Старобельск, что на ВОТ Луганской области. Напомним, что в украинском Генштабе заверили, что Киев не причастен к атаке на студенческое общежитие в Старобельске, поскольку придерживается норм и обычаев войны и атакует исключительно военные объекты. В ВСУ назвали такие российские заявления манипулятивными.

Заметим, что именно после удара по Старобельску на ВОТ Луганщины Москва начала угрожать масштабными ответными ударами, в частности "системными последовательными ударами" по Киеву.