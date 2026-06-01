Заявление военного преступника цитируют российские пропагандистские телеграм-каналы.

Смотрите также Для Путина нарастает кризис с мобилизацией в России, – ГУР

О каком "возмездии" заявил Путин?

Во время своей речи Путин в очередной раз напомнил якобы удар Киева по Старобельску.

Напомним, удар по студенческому общежитию филиала Луганского педагогического университета в оккупированном Старобельске произошел 22 мая. Тогда якобы погибло 6 человек, еще 39 человек пострадали, а 15 – считаются пропавшими без вести.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В тот же день военный преступник приказал российскому минобороны предоставить предложения ответа на этот удар, а еще объявил минуту молчания после своего заявления. Он назвал этот удар терактом.

Сейчас диктатор отметил, что этой атакой "киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом".

Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме,

– заявил он.

Заметим, что именно после удара по Старобельску на ВОТ Луганщины Москва начала угрожать масштабными ответными ударами, в частности "системными последовательными ударами" по Киеву.

Что на удар по Старобельску говорят в Украине?

Путин утверждает, что удар по Старобельску, объекту гражданской инфраструктуры на ВОТ Украины, дело рук Вооруженных сил Украины.

Впрочем, в украинском Генштабе отмечают, что такие заявления являются манипулятивными. Украинская сторона отметила, что оборонцы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и объектах, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.

Также там добавили, что в ночь на 22 мая оборонцы атаковали ряд объектов российского агрессора, среди которых нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника.