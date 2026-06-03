Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

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Росія користується "вікном вразливості" під час атак по Україні

Автори видання зазначили, що так званим "вікном вразливості" є глобальна та критична нестача ракет-перехоплювачів ППО, зокрема для Patriot.

Нагадаємо, що саме комплекси Patriot із ракетами MIM-104 призначені для перехоплення балістичних ракет і вважаються ключовим елементом протиповітряної оборони. На них покладаються як США та їхні партнери, так і Україна.

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Одна батарея системи Patriot коштує близько 1 мільярда доларів. Її активне використання в різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході та в Україні, призвело до дефіциту ракет-перехоплювачів.

Зеленський після останнього масованого російського удару по Україні вчергове звернувся до США із закликом збільшити постачання ракет-перехоплювачів. Йдеться про атаку 2 червня, під час якої Росія випустила 73 ракети та майже 700 безпілотників.

Експерти попереджають, що такий дефіцит перехоплювачів невдовзі відчують від Китаю до Ірану.

Дефіцит перехоплювачів, зокрема Patriot, також вплине на планування бойової готовності НАТО на тлі оцінок зростаючої російської загрози для Європи , серед тих, хто використовує цю систему, є Німеччина, Нідерланди, Греція, Іспанія, Польща та Швеція,

– зазначається у матеріалі.

Експерти кажуть, що конфлікт в Ірані вже витратив близько третини запасів ракет-перехоплювачів Patriot. Водночас країни Перської затоки, за даними аналітиків, загалом застосували понад 1100 таких ракет. Попри це, загроза іранських балістичних ударів залишається, зокрема повідомляється, що в понеділок дві ракети були випущені у напрямку Кувейту.

Наразі компанії виробляють близько 600 ракет-перехоплювачів на рік, однак цього недостатньо для покриття попиту. У зв'язку з цим виробники заявляють про плани більш ніж утричі збільшити обсяги виробництва, адже вартість однієї такої ракети становить близько 3 мільйонів доларів.

Схоже, це вже вплинуло на російську тактику у війні проти України, це питання постачання ракет Patriot стало предметом напруги між Зеленським та Трампом. Водночас ситуація значно ускладнюється на тлі російських погроз посилити масовані повітряні удари, зокрема по урядовій інфраструктурі України.

Це недобре. Україні вже доводилося стикатися з цим раніше, оскільки адміністрація Трампа на деякий час уповільнювала поставки зброї до Європи для українців. У січні, як повідомлялося, в українців майже не залишилося ракет Patriot,

– сказав Філліпс О'Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса.

Він також додав, що значне посилення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі та системі опалення в січні могло бути зумовлене усвідомленням того, що Штати залишили Київ із відчутним дефіцитом ракет Patriot. Професор нагадав, що під час масованої атаки на захід України Росія застосувала балістичну ракету "Орешник", що, на його думку, свідчило про намір атакувати саме ці цілі.

Якщо ми говоримо про протидію балістичній загрозі, то, окрім систем Patriot, в Україні наразі немає нічого, що здатне збивати балістичні ракети, тому ми маємо вкрай проблематичну ситуацію щодо наших ракетних арсеналів,

– підкреслив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, в Україні вже є системи Patriot, втім, існує проблема в додаткових постачаннях на тлі російських погроз й надалі продовжувати масовані удари, зокрема по столиці та центрах прийняття рішень.

Речник також нагадав, що президент Зеленський постійно порушує питання посилення протиповітряної оборони, особливо щодо постачання перехоплювачів.

Путін віддав наказ масовано атакувати Київ

Аналітики ISW припустили, що масовані удари по українських містах 1 та 2 червня показали, що Путін скористався нестачею ППО у Києва, аби відволікти від нездатності Росії прикрити свій глибокий тил від українських безпілотників.

Також він наголошував, що удари по столиці та центрах прийняття рішень будуть відплатою за нібито атаку України на Старобільськ, що на ТОТ Луганщини. Нагадаємо, що в українському Генштабі запевнили, що Київ не причетний до атаки на студентський гуртожиток у Старобільську, оскільки дотримується норм та звичаїв війни й атакує виключно військові об'єкти. У ЗСУ назвали такі російські заяви маніпулятивними.

Зауважимо, що саме після удару по Старобільську на ТОТ Луганщини Москва почала погрожувати масштабними ударами у відповідь, зокрема "системними послідовними ударами" по Києву.