Соответствующую петицию уже зарегистрировали на сайте КГГА.

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Почему киевляне жалуются на палатки в метро?

Автором петиции стала Наталья Тиц.

Она утверждает, что из-за таких конструкций в метро существенно уменьшается свободное пространство для других людей. По ее словам, на месте одной палатки или матраса могли бы разместиться несколько человек в сидячем положении.

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Из-за эгоистического использования пространства другим горожанам, в частности пожилым людям, беременным женщинам и детям, не хватает места. Они вынуждены сидеть на холодных лестницах эскалаторов, в переходах или вообще оставаться у входа на станцию, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье,

– говорится в тексте петиции.

Автор отмечает, что укрытие должно быть доступным и равным для всех, а не "превращаться в кемпинг за счет безопасности других".

Среди прочего, киевлянка предложила ввести штраф в размере 5 тысяч гривен с конфискацией за развертывание палаток, надувных кроватей и других больших спальных вещей в метро.

Ситуацию также прокомментировала пресс-секретарь метрополитена Оксана Никифорук. В эфире Суспильного она призвала не приносить в укрытия громоздкие вещи, которые могут мешать передвижению пассажиров и блокировать пути эвакуации.

Она объяснила, что платформы имеют ограниченную площадь, а в случае чрезвычайной ситуации проходы должны оставаться свободными для оперативного перемещения людей.

Советуем также воспользоваться центральными станциями для укрытия ночью, поскольку их выбирают меньше людей. Например, это "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Украинских Героев". Просим не брать палатки, надувные матрасы. Выбирайте более компактные вещи,

– добавила Никифорук.

Напомним, во время атаки на Киев 2 июня на станциях столичного метро находились более 41 000 человек, из которых почти 4 500 – дети. В Киевском метрополитене заявили, что это самый высокий показатель за последние годы.

После этого в обществе начали активно обсуждать идею оставлять на ночь на станциях поезда с открытыми вагонами. По мнению авторов такого предложения, это позволило бы создать дополнительные места для людей, которые прячутся от обстрелов.