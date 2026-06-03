Відповідну петицію вже зареєстрували на сайті КМДА.

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Чому кияни скаржаться на намети в метро?

Авторкою петиції стала Наталя Тиц.

Вона стверджує, що через такі конструкції в метро суттєво зменшується вільний простір для інших людей. За її словами, на місці одного намету або матраца могли б розміститися кілька людей у сидячому положенні.

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Через егоїстичне використання простору іншим містянам, зокрема літнім людям, вагітним жінкам та дітям, бракує місця. Вони змушені сидіти на холодних сходах ескалаторів, у переходах або взагалі залишатися біля входу на станцію, що ставить під загрозу їхнє життя та здоров'я,

– йдеться в тексті петиції.

Авторка наголошує, що укриття має бути доступним і рівним для всіх, а не "перетворюватися на кемпінг за рахунок безпеки інших".

Серед іншого, киянка запропонувала запровадити штраф у розмірі 5 тисяч гривень із конфіскацією за розгортання наметів, надувних ліжок та інших великих спальних речей у метро.

Ситуацію також прокоментувала речниця метрополітену Оксана Никифорук. В етері Суспільного вона закликала не приносити до укриттів громіздкі речі, які можуть заважати пересуванню пасажирів та блокувати шляхи евакуації.

Вона пояснила, що платформи мають обмежену площу, а в разі надзвичайної ситуації проходи повинні залишатися вільними для оперативного переміщення людей.

Радимо також скористатися центральними станціями для укриття вночі, оскільки їх обирають менше людей. Наприклад, це "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Українських Героїв". Просимо не брати палатки, надувні матраци. Обирайте більш компактні речі,

– додала Никифорук.

Нагадаємо, під час атаки на Київ 2 червня на станціях столичного метро перебували понад 41 000 людей, з яких майже 4 500 – діти. У Київському метрополітені заявили, що це найвищий показник за останні роки.

Після цього у суспільстві почали активно обговорювати ідею залишати на ніч на станціях потяги із відчиненими вагонами. На думку авторів такої пропозиції, це дозволило б створити додаткові місця для людей, які ховаються від обстрілів.