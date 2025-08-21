Яке відкриття зробили в Норвегії?
Нове відкриття дозволить провідному нафтовому оператору Норвегії значно збільшити ресурси морського родовища нафти Yggdrasil, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Видобуток нафти в Норвегії досяг десятилітнього максимуму: в чому причина
Нові нафтові запаси відкрили під час проведення розвідувальної кампанії Omega Alfa.
- Розмір знайдених запасів "чорного золота" оцінюється у діапазоні від 96 до 134 мільйонів барелів нафтовому еквіваленті.
Omega Alfa – одне з найбільших комерційних відкриттів у Норвегії за останнє десятиліття,
– зазначив гендиректор Aker BP Карл Джонні Херсвік.
Поклади нафти відкрили за трьома окремими ліцензіями на розвідку:
- дві з них на 47,7% належать Aker BP, компанія Equinor має 40%, а польська Orlen – 12,3%;
- у третій ліцензії частки розподілені між Aker BP (38,16%), Equinor (32%), Petoro (20%) та Orlen (9,84%).
Гендиректор Aker BP додав, що партнери планують залучати додаткові ресурси у цьому районі видобутку.
Що відомо про Aker BP?
Aker BP – норвезька нафтогазова компанія, яка утворилася у 2016 році після злиття Det norske oljeselskap та норвезьких активів британської BP (British Petroleum). Сьогодні Aker BP володіє великим портфелем родовищ у Північному морі, активно інвестує у розвідку та видобуток, а також є другим за величиною незалежним виробником нафти та газу в Норвегії після Equinor.
Де ще видобувають нафту в Норвегії?
- Цього року раніше норвезька компанія Equinor також заявила, що запустить нове нафтове родовище. Воно розташоване у Баренцевому морі та має потужність у 220 000 барелів нафти на добу. За попередніми розрахунками, вартість запасів "чорного золота" у ньому сягає 86 мільярдів норвезьких крон.
- Норвегія взагалі має найбільше нафтове родовище в Європі. Це родовище "Йохан Свердруп" знаходиться у Північному морі. Ним володіють кілька компаній. Повна потужність родовища складає 755 000 барелів на добу – близько 0,7% світового виробництва нафти.