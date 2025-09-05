Як КНР бурить свердловини у виключній економічній зоні Тайваню?

У липні та серпні в ВЕЗ Тайваню зафіксували не менш як 12 бурових суден та інших промислових споруд. Серед них – об'єкт, який знаходиться всього за 50 кілометрів від охоронюваних вод островів Пратас, що знаходяться під контролем Тайваню, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Крім того, біля островів КНР встановила також кілька сталевих опор стаціонарних морських бурових платформ, так званих "опорних блоків". Раніше про присутність подібних об'єктів у ВЕЗ Тайваню не повідомлялося.

Чому КНР активізувала видобуток у ВЕЗ Тайваню?

Експерти відзначають, що така активність вписується в стратегію "сірої зони" Пекіна щодо поступового розширення контролю над спірними територіями. Китай продовжує наполягати на своїх претензіях на всю акваторію Південнокитайського моря, попри те, що у 2016 році Гаазький арбітраж визнав їх незаконними.

Важливо! Пекін вважає Тайвань своєю провінцією і в останні роки активізував тактику "нарізки салямі" – поступового скорочення простору, який Тайбей може контролювати та захищати.

Агресія Китаю в сірій зоні регулярно використовує комерційну діяльність як інструмент експансії,

– заявив директор проєкт SeaLight з моніторингу морської активності в Стенфордському університеті Рей Пауелл.

Присутність китайських об'єктів вперше виявив аналітичний центр Jamestown Foundation та заявив, що вони належать державній Китайській національній корпорації з видобутку нафти на шельфі (CNOOC).

При цьому влада Тайваню, як відзначають експерти, не вжила жодних заходів у відповідь, хоча зазвичай активно посилається на принципи своєї ВЕЗ в інших випадках, що може призвести до нормалізації подібної практики та спровокувати подальші посягання з боку Пекіна.

Які об'єкти КНР помітили в ВЕЗ Тайваню?

Серед об'єктів – як мінімум одне бурове судно довжиною понад 240 метрів з палубами, порівнянними за площею з півтора футбольними полями, а також дві найбільші в Азії платформи для контролю статки свердловин.

Як зазначається, частина споруд знаходиться в ВЕЗ вже не менше п'яти років, а у 2024 році одна з платформ наблизилася до охоронюваних вод Пратаса всього на кілометр.

Примітно! Оскаржити діяльність КНР юридично буде вкрай складно. Тайвань не є учасником Конвенції ООН з морського права. При цьому внутрішнє законодавство, що регулює застосування норм ВЕЗ залишається неясним. Крім того, у Тайбея немає достатніх військово-морських сил для протидії.

CNOOC називає себе "однією з найбільших незалежних компаній у світі у сфері розвідки та видобутку нафти та газу" і співпрацює з низкою іноземних корпорацій, включаючи тайванську CPC. Як державна компанія, CNOOC також виконує завдання, що відповідають політичним інтересам Пекіна.

Ймовірно, у Тайваню просто не було ресурсів для відповіді, і саме цим пояснюється його мовчання,

– вважає керівний директор Індо-Тихоокеанської програми Німецького фонду Маршалла Бонні Глейзер.

Професор Чжу Фен з Центру міжнародної безпеки та стратегії Університету Цінхуа вважає, що буріння викликане, перш за все, зростаючими енергетичними потребами Китаю, а не прагненням до ескалації територіального конфлікту.

Це скоріше відображення твердої позиції Пекіна щодо захисту своїх заявлених прав та інтересів у регіоні,

– додав спеціаліст.

Подібна діяльність вже викликала критику з боку інших країн. Цього тижня Японія звинуватила Китай у розміщенні 21 бурової установки у своїй ВЕЗ у Східнокитайському морі, назвавши це "односторонніми діями" і вказавши на ризик видобутку газу з японської сторони спірних родовищ.

Це початок вторгнення?

Як зазначається, подібні споруди можуть мати військове призначення, включаючи участь у сценаріях блокади або вторгнення на Тайвань і острови Пратас.

За останні п'ять років Пекін посилив тиск на Тайвань, проводячи регулярні військові навчання, направляючи військові літаки та кораблі все ближче до берегів острова та активізувавши патрулі берегової охорони.

Китай поступово підточує обороноздатність Тайваню, наближаючи свої дії до його кордонів, і, можливо, влада просто вважала за краще не вступати у відкритий конфлікт,

– зазначив Пауелл.

