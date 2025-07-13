Переговори між Вашингтоном та представниками вищезгаданих країн стосовно цього тривають уже кілька місяців. Про це пише Financial Times, посилаючись на джерела, передає 24 Канал.

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До чого США закликають Японію та Австралію?

FT повідомляє, що Пентагон тисне на Японію та Австралію щодо їхньої ролі, якщо США та Китай вступлять у війну за Тайвань. Це викликало розчарування у двох найважливіших союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За словами п'ятьох співрозмовників видання, заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі впродовж останніх місяців порушував відповідне питання на зустрічах з представниками оборонних відомств Японії та Австралії.

Колбі написав, що Пентагон реалізує програму Дональда Трампа "відновлення стримування і досягнення миру через силу", що передбачає "заклик до союзників збільшити витрати на оборону та інші зусилля, пов'язані з колективною обороною".

Також перемовини передбачають зусилля з переконання союзників збільшити видатки на оборону на тлі можливої загрози Китаю для Тайваню. Утім, вимога щодо зобов'язань, пов'язаних з війною за острів, є новою вимогою з боку США.

Джерело видання сказало, що така вимога "застала Токіо та Канберру зненацька", адже США не дають Тайваню гарантій на "беззастережну підтримку". Інша особа додала, що у Японії, Австралії та інших союзних країнах здивувалися цій умові.

Як Японія та Австралія реагують на вимогу США

Оборонне відомство Японії заявило, що "важко відповісти на гіпотетичне питання про "надзвичайну ситуацію на Тайвані", а будь-яка реакція "буде реалізована на індивідуальній та конкретній основі", згідно з Конституцією і міжнародним правом.

Водночас міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой в інтервʼю телерадіомовній корпорації ABC заявив, що його країна не планує заздалегідь направляти війська для участі в потенційних конфліктах.

За його словами, Австралія ставить на перше місце свій суверенітет і "не обговорює гіпотези".

Нагадаємо, наприкінці травня FT повідомляло, що Китай нарощує військову присутність навколо Тайваню та підвищує бойову готовність до раптового удару, і сили Пекіна можуть перейти до наступу буквально в будь-який момент.