Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зазначивши, що Китай не зацікавлений в перемозі Росії, так само як і її поразці. Про це свідчили, зокрема, мирні ініціативи Китаю, а також його дипломатичні активності.

Читайте також Як Сі Цзіньпін втрачає владу в Китаї та чому боїться Путіна не менше, ніж довіряє

Чому Пекін не може допустити поразки Москви?

Саакян наголосив, що дуже важливою є позиція Китаю щодо війни в Росії проти України. Йдеться про оприлюднену заяву зовнішньополітичного представника КНР про недопущення поразки Росії.

Зверніть увагу! За даними західних ЗМІ, очільник МЗС Китаю Ван І 2 липня у розмові з Каєю Каллас, високою представницею ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, наголосив, що Пекін не може дозволити Росії програти у війні в Україні. Ця позиція Китаю, імовірно, пов'язана з тим, що керівництво країни усвідомлює: якщо Росія зазнає поразки в Україні, США зосередять усю свою увагу на КНР.

"Тут є хороша новина для України. Це був злив даних, і ясно, що Китай цим актуалізував розмову про потенційну поразку Росії і говорив про неї як про об'єкт саме з Європою. Йшлося не про перемогу Росії, а про те, що Пекін не може допустити програшу Москви", – наголосив він.

Це вже серйозна віха, на його думку, тому що Китай заговорив про те, що поразка Росії є потенційно імовірною. А далі називає ціну. Чому він не може допустити? Тому що тоді США сконцентрується на Китаї.

Пекін наголошує, якщо ми розв'яжемо питання по Сполучених Штатах, тоді навіть поразка Росії може бути прийнятною. А наразі поговоримо про не поразку Росії, яка може бути реалізована у багатьох варіантах,

– сказав політолог.

Тому Тайвань не безпідставно переймається через свою безпеку. Очевидно, що для Китаю, за його словами, розв'язання проблеми Тайваню – це лише питання часу і спроможностей.

На тлі політики Дональда Трампа, який діє непослідовно, та російсько-української війни, яка все ще триває, Китаю важливо і цікаво вирахувати момент і не пропустити його.

Тому у Тайвані усвідомлюють, що для них загрози найближчим часом тільки зростатимуть. Адже Китай може використовувати Росію як димову завісу для операції по Тайваню,

– пояснив Олег Саакян.

Наприклад, дестабілізація щодо країн Балтії, розхитування Балкан та інші проксі війни, в яких Росія, як відзначив він, може виступати тараном в руках Китаю для того, щоб розтягнути можливості і ресурси США та Європи в реагуванні на операцію по Тайваню.

Його перспективи без підтримки демократичного світу, на жаль, як зауважив політолог, достатньо обмежені. Тому Тайвань дуже активно вивчає український досвід, і нашій країні є чим поділитися.