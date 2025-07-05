В інтерв'ю для The New York Times генсек НАТО заявив, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, аби США могли зосередитися на стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, щодо якого Китай виношує свої агресивні плани, передає 24 Канал.

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Пекін готує нову війну за участі Москви

Марк Рютте підкреслив, що перед демократичним світом стоїть величезний геополітичний виклик. І насамперед це Росія, яка відновлює свої сили з такою швидкістю та масштабами, що їм немає аналогів у новітній історії. Зараз росіяни виробляють у три рази більше боєприпасів за три місяці, ніж уся НАТО за рік.

Також генсек вказав на тісну співпрацю Кремля з іншими авторитарними режимами – КНДР, Китаєм, Іраном – які допомагають йому у війні проти України.

Довідка: У МЗС Китаю нещодавно офіційно визнали, що продовження війни в Україні для Пекіна є стратегічно важливим. Крім того, там заявили, що не допустять поразки Росії.

Рютте наголосив, що безпека в Атлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах взаємопов'язана.

За словами генсек, якщо Сі Цзіньпін наважиться напасти на Тайвань, він спочатку зателефонує своєму партнеру Путіну в Москву і попросить відволікти американські сили в Європі, атакувавши країну НАТО.

Щоб стримати росіян, на думку Рютте, потрібні дві речі:

по-перше, НАТО як колектив має бути настільки потужним, щоб Росія ніколи не наважилася на це;

по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном.

"Це саме те, що активно просуває президент Трамп. Адже ми маємо тісну взаємозалежність, і тому спільна робота в галузі оборонної промисловості та інновацій між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном є критично важливою", – пояснив Рютте.