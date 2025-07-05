В интервью для The New York Times генсек НАТО заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, чтобы США могли сосредоточиться на стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в отношении которого Китай вынашивает свои агрессивные планы, передает 24 Канал.

Смотрите также Надеемся на гибкость: генсек НАТО подчеркнул важность вооружения Украины

Пекин готовит новую войну с участием Москвы

Марк Рютте подчеркнул, что перед демократическим миром стоит огромный геополитический вызов. И прежде всего это Россия, которая восстанавливает свои силы с такой скоростью и масштабами, что им нет аналогов в новейшей истории. Сейчас россияне производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем вся НАТО за год.

Также генсек указал на тесное сотрудничество Кремля с другими авторитарными режимами – КНДР, Китаем, Ираном – которые помогают ему в войне против Украины.

Справка: В МИД Китая недавно официально признали, что продолжение войны в Украине для Пекина является стратегически важным. Кроме того, там заявили, что не допустят поражения России.

Рютте подчеркнул, что безопасность в Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах взаимосвязана.

По словам генсека, если Си Цзиньпин решится напасть на Тайвань, он сначала позвонит своему партнеру Путину в Москву и попросит отвлечь американские силы в Европе, атаковав страну НАТО.

Чтобы сдержать россиян, по мнению Рютте, нужны две вещи:

во-первых, НАТО как коллектив должен быть настолько мощным, чтобы Россия никогда не решилась на это;

во-вторых, сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом.

"Это именно то, что активно продвигает президент Трамп. Ведь мы имеем тесную взаимозависимость, и поэтому совместная работа в области оборонной промышленности и инноваций между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом является критически важной", – объяснил Рютте.