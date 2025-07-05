Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Чего Рютте ожидает от США

Генеральный секретарь НАТО выступил на военной штаб-квартире НАТО в Монсе, Бельгии, после церемонии приветствия нового главнокомандующего Вооруженными силами США в Европе и Верховного главнокомандующего НАТО – генерала ВВС Алексуса Гринкевича.

Рютте отметил, что надеется на гибкость со стороны США в вопросе поставок оружия Украине.

США должны убедиться, что их запасы находятся на нужном уровне, ведь они являются критически важными для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость. Мы должны также убедиться, что Украина может продвигаться вперед,

– сказал он.

Такое заявление прозвучало на фоне приостановления США части обещанной военной помощи Украине. Событие подтверждали в Белом доме, заявив, что решение принято с целью поставить интересы Америки на первое место.

По словам Рютте, учитывая нежелание России работать над прекращением огня, союзники должны убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы оставаться в бою.