Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Чого Рютте очікує від США

Генеральний секретар НАТО виступив на військовій штаб-квартирі НАТО в Монсі, Бельгії, після церемонії вітання нового головнокомандувача Збройними силами США в Європі та Верховного головнокомандувача НАТО – генерала ВПС Алексуса Гринкевича.

Рютте зазначив, що сподівається на гнучкість з боку США в питанні постачання зброї Україні.

США повинні впевнитися, що їхні запаси перебувають на потрібному рівні, адже вони є критично важливими для нашої колективної оборони. Водночас, звісно, ми сподіваємося на гнучкість. Ми маємо також переконатися, що Україна може просуватися вперед,

– сказав він.

Така заява пролунала на тлі призупинення США частини обіцяної військової допомоги Україні. Подію підтверджували в Білому домі, заявивши, що рішення ухвалено з метою поставити інтереси Америки на перше місце.

За словами Рютте, з огляду на небажання Росії працювати над припиненням вогню, союзники повинні переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися в бою.