Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Китай не заинтересован в победе России, так же как и ее поражении. Об этом свидетельствовали, в частности, мирные инициативы Китая, а также его дипломатические активности.

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Почему Пекин не может допустить поражения Москвы?

Саакян отметил, что очень важна позиция Китая относительно войны в России против Украины. Речь идет об обнародованном заявлении внешнеполитического представителя КНР о недопущении поражения России.

Обратите внимание! По данным западных СМИ, глава МИД Китая Ван И 2 июля в разговоре с Каей Каллас, высокой представительницей ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, отметил, что Пекин не может позволить России проиграть в войне в Украине. Эта позиция Китая, вероятно, связана с тем, что руководство страны осознает: если Россия потерпит поражение в Украине, США сосредоточат все свое внимание на КНР.

"Здесь есть хорошая новость для Украины. Это был слив данных, и ясно, что Китай этим актуализировал разговор о потенциальном поражении России и говорил о ней как об объекте именно с Европой. Речь шла не о победе России, а о том, что Пекин не может допустить проигрыша Москвы", – подчеркнул он.

Это уже серьезная веха, по его мнению, потому что Китай заговорил о том, что поражение России является потенциально вероятным. А дальше называет цену. Почему он не может допустить? Потому что тогда США сконцентрируется на Китае.

Пекин отмечает, если мы решим вопрос по Соединенным Штатам, тогда даже поражение России может быть приемлемым. А пока поговорим о не поражении России, которое может быть реализовано во многих вариантах,

– сказал политолог.

Поэтому Тайвань не безосновательно переживает из-за своей безопасности. Очевидно, что для Китая, по его словам, решение проблемы Тайваня – это лишь вопрос времени и возможностей.

На фоне политики Дональда Трампа, который действует непоследовательно, и российско-украинской войны, которая все еще продолжается, Китаю важно и интересно вычислить момент и не пропустить его.

Поэтому в Тайване осознают, что для них угрозы что для них угрозы в ближайшее время будут только расти. Ведь Китай может использовать Россию как дымовую завесу для операции по Тайваню,

– объяснил Олег Саакян.

Например, дестабилизация в отношении стран Балтии, расшатывание Балкан и другие прокси войны, в которых Россия может выступать тараном в руках Китая для того, чтобы растянуть возможности и ресурсы США и Европы в реагировании на операцию по Тайваню.

Его перспективы без поддержки демократического мира, к сожалению, как заметил политолог, достаточно ограничены. Поэтому Тайвань очень активно изучает украинский опыт, и нашей стране есть чем поделиться.