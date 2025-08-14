Перший тайванський морський дрон Sea Shark 400 з'явився ще у 2023 році, але після його презентації був тривалий період тиші. Лише нещодавно Тайвань показав одразу кілька нових моделей, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Як Тайвань виготовляє аналоги українських дронів?

Kuaiqi – найбільш подібний до українських аналогів. Має швидкість близько 80 кілометрів за годину, оснащений супутниковим зв'язком Kymeta і може нести бойову частину для ударів як дрон-камікадзе.

Endeavour Manta – апарат з футуристичним дизайном у формі тримарана, довжиною 8,6 метра і шириною 3,7 метра . Може працювати як безпілотний або з екіпажем.

Sea Shark 800 – продовження лінійки Sea Shark із, ймовірно, бойовою частиною та захищеними двигунами для підвищеної живучості.

Piranha 9 – 9-метровий дрон зі радіопоглинаючим покриттям і спеціальною формою, що зменшує помітність для радарів, чого зазвичай не роблять на менших дронах.

Моделі морських дронів Тайваню / Фото Naval News

Морські дрони, справді можуть стати ефективним бар'єром проти китайського десанту. Однак для цього потрібна ціла мережа спеціалізованих апаратів, кожен з яких виконуватиме якусь одну задачу: атакувати кораблі, запускатиме безпілотники чи збиватиме ворожі дрони. Також вони мають бути дешевими, масовими та здатними швидко адаптуватися до нових загроз. Тайвань, ймовірно, має чудові можливості масштабувати таке виробництво.