Таку думку 24 Каналу висловив ветеран армії США Пол Левандовскі, зазначивши, що масштаби Росії стали перепоною для ефективної роботи її протиповітряної оборони. Через те, що територія України менша, то її ППО може бути значно надійнішою, ніж у країни-агресорки.

Чому російська ППО неефективна?

Пол Левандовскі зауважив, що на території України стало менше коридорів у повітряному просторі, якими б могли рухатись російські безпілотники. Росії ж доводиться захищати надзвичайно багато потенційних військових цілей, які розкидані на тисячі квадратних кілометрів.

Тому росіянам доводиться використовувати свою дуже обмежену протиповітряну оборону, щоб надавати пріоритет обороні військових об'єктів. Це робить частину їхньої нафтової промисловості вразливою,

– підкреслив він.

Варто зауважити, що російська ППО не може бути достатньо мобільною, як це вдається Україні. Росії потрібно декілька днів, щоб перемістити свої засоби протиповітряної оборони з одного заводу на інший. Україні ж на переміщення достатньо кількох годин.

Крім того, на думку ветерана армії США, санкції, які позбавляють Росію технологій, зокрема радарів, можуть позначитися на здатності виявляти повітряні цілі та знешкоджувати їх.

Кремль встановив надійну оборону лише у Москві та Санкт-Петербурзі. Інші території ворога є менш захищеними, адже системи ППО постійно переміщуються.

Пол Левандовскі додав, що росіянам доводиться обирати об'єкти, які матимуть протиповітряну оборону. Це вплинуло на НПЗ Росії та енергетичну інфраструктуру, що спричинило труднощі для економіки, яка зараз у не найкращому стані.

Цікаво, військовий експерт Ян Матвєєв зазначив, що удари українських дронів по російських військово-промислових і нафтопереробних об'єктах важливі не лише через знищення цілей, але і як джерело розвідданих про роботу ППО. За його словами, останнім часом російська протиповітряна оборона стала гірше збивати безпілотники, а тактика захисту об'єктів змінилася – окупанти намагаються створювати щити на підльоті дронів, але українські оператори їх обходять.