Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран армии США Пол Левандовски, отметив, что масштабы России стали преградой для эффективной работы ее противовоздушной обороны. Так, что территория Украины меньше, то ее ПВО может быть значительно надежнее, чем у страны-агрессора.

Почему российская ПВО неэффективна?

Пол Левандовски заметил, что на территории Украины стало меньше коридоров в воздушном пространстве, которыми могли бы двигаться российские беспилотники. России же приходится защищать очень много потенциальных военных целей, которые разбросаны на тысячи квадратных километров.

Поэтому россиянам приходится использовать свою очень ограниченную противовоздушную оборону, чтобы предоставлять приоритет обороне военных объектов. Это делает часть их нефтяной промышленности уязвимой,

– подчеркнул он.

Стоит заметить, что российская ПВО не может быть достаточно мобильной, как это удается Украине. России нужно несколько дней, чтобы переместить свои средства противовоздушной обороны с одного завода на другой. Украине же на перемещение достаточно нескольких часов.

Кроме того, по мнению ветерана армии США, санкции, которые лишают Россию технологий, в частности радаров, могут сказаться на способности выявлять воздушные цели и обезвреживать их.

Кремль установил надежную оборону только в Москве и Санкт-Петербурге. Другие территории врага менее защищены, ведь системы ПВО постоянно перемещаются.

Пол Левандовски добавил, что россиянам приходится выбирать объекты, которые будут иметь противовоздушную оборону. Это повлияло на НПЗ России и энергетическую инфраструктуру, что повлекло трудности для экономики, которая сейчас в не лучшем состоянии.

Интересно, военный эксперт Ян Матвеев отметил, что удары украинских дронов по российским военно-промышленным и нефтеперерабатывающим объектам важны не только из-за уничтожения целей, но и как источник разведданных о работе ПВО. По его словам, в последнее время российская противовоздушная оборона стала хуже сбивать беспилотники, а тактика защиты объектов изменилась – оккупанты пытаются создавать щиты на подлете дронов, но украинские операторы их обходят.