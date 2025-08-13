Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Как Путин защищает резиденцию в Валдае?

Так, резиденцию Путина на Валдае охраняют 12 комплексов ПВО – преимущественно "Панцирей, – установленных на специальных башнях. Аналитики назвали Flaktürm, по аналогии с немецкими башнями ПВО времен Второй мировой.

Также исследователи обнаружили по меньшей мере одну позицию ЗРК С-400 неподалеку от резиденции Путина.

Ранее вокруг резиденции располагались 7 систем ПВО, однако сейчас их количество возросло. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки "Яндекса" и фотографии сервиса "Яндекс.Зеркала".

12 башен с "Панцирями" вокруг резиденции Путина – это лишь в 5 раз меньше, чем количество позиций ПВО, которые Радио Свобода с помощью OSINT-энтузиастов обнаружило с 2022 года в Москве и Московской области, население которых составляет более 20 миллионов человек,

Где расположены позиции ПВО на Валдае / фото "Радио Свобода"

Заметим, в прошлом году журналисты сообщали об около 15 – 16 Flakturm для защиты резиденции Путина. Однако в то время не все позиции были оборудованы системами ПВО. Обозреватели отмечали, что ЗРК для непосредственного прикрытия имения Путина вполне могло бы хватить для защиты где-то двух Белгородов.