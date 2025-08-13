Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Дивіться також Принц крові․ Як могутній клан Патрушевих хоче дорватися до влади в Росії після смерті Путіна

Як Путін захищає резиденцію у Валдаї?

Так, резиденцію Путіна на Валдаї охороняють 12 комплексів ППО – переважно "Панцирів, – встановлених на спеціальних вежах. Аналітики назвали Flaktürm, за аналогією до німецьких веж ППО часів Другої світової.

Також дослідники виявили щонайменше одну позицію ЗРК С-400 неподалік резиденції Путіна.

Раніше навколо резиденції розташовувалися 7 систем ППО, проте нині їх кількість зросла. Про це свідчать нові супутникові знімки "Яндекса" і фотографії сервісу "Яндекс.Зеркала".

12 веж з "Панцирями" навколо резиденції Путіна – це лише в 5 разів менше, ніж кількість позицій ППО, які Радіо Свобода за допомогою OSINT-ентузіастів виявило з 2022 року в Москві та Московській області, населення яких становить понад 20 мільйонів осіб,

– пишуть журналісти.

Де розташовані позиції ППО на Валдаї / фото "Радіо Свобода"

Зауважимо, минулого року журналісти повідомляли про близько 15 – 16 Flakturm для захисту резиденції Путіна. Однак на той час не всі позиції були обладнані системами ППО. Оглядачі зауважували, що ЗРК для безпосереднього прикриття маєтку Путіна цілком могло б вистачити для захисту десь двох Бєлгородів.