Так, навколо однієї з резиденцій Путіна на озері Валдай зафіксована величезна концентрація засобів протиповітряної оборони. Журналісти проаналізували оновлені супутникові знімки цього району, датовані квітнем 2024 року, які опублікував Google.

До теми Біля резиденції Путіна на Валдаї з'явилась ще одна установка ППО

Як охороняють резиденцію Путіна

Оглядачі Defense Express зазначили, що картина не повна, адже оновлення знімків пройшло лише частково і, тож саме тому це лише частина. Червоним позначений район резиденції, білим – оновлені супутникові зображення.

Як охороняють резиденцію Путіна на Валдаї / Інфографіка Nexta

Тож журналісти видання змогли порахувати тільки частину засобів ППО, які тепер охороняють резиденцію Путіна на Валдаї. Втім, і цього достатньо для оцінки масштабів. Адже тільки на цій території окупанти розмістили 8 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" й одну позицію ЗРК С-400. Оглядачі додали, що з максимальною вірогідністю, це лише половина.

До речі, якщо С-400 був розміщений там раніше, бо поряд пункт постійної дислокації 42-го зенітного ракетного полку Росії, який почав отримувати ці нові ЗРК з 2022 року, то для "Панцирів" була створена справжня мережа. Її почали зводити десь з грудня 2023 року, про що свідчить архів супутникових знімків у значно гіршій роздільній здатності від ESA.

На знімках нижче позиційний район С-400 та одного з ЗРГК "Панцир" на 3 листопада 2023 року, до початку робіт, та за 8 липня 2024 року / Кадри з супутника

Видання зазначило, ця позиція С-400 була значно розширена, отримала нові будівлі для розрахунків та Flakturm для ЗРГК "Панцир" – спеціальну споруду для розміщення комплексу на висоті декількох десятків метрів.

Одразу декілька радіолокаційних станцій / Nexta

Аналогічні Flakturm були помічені навколо резиденції російського диктатора, при цьому дистанція між ними часом становить тільки декілька кілометрів. Однак, не всі ці конструкції станом на квітень були завершені та мали встановлений засіб ППО.

Окупанти звели Flakturm / Defense Express

З огляду на це можемо зробити припущення, що реальний наряд сил для безпосереднього захисту лише цієї однієї резиденції Путіна на Валдаї складається з 15 – 16 одиниць ЗРГК "Панцир", які розміщені по периметру, а також повного зенітного ракетного полку на С-400,

– зазначило видання.

Додало, що йдеться тільки про протиповітряну оборону лише в цьому одному районі й не виключено, що на дальності 20 – 50 кілометрів від Валдаю знаходиться ще один периметр протиповітряної оборони.

Але навіть цих засобів лише безпосереднього прикриття маєтку Путіна цілком могло б вистачити для захисту десь двох Бєлгородів,

– наголосили оглядачі.

Також припустили, якщо такий потужний район ППО було створено навколо маєтку Путіна на Валдаї за понад 600 кілометрів від України, то скоріш за все аналогічні сили розгорнуті й навколо інших палаців та резиденцій воєнного злочинця та його найближчих поплічників.