Неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї з'явилася система протиповітряної оборони "Панцир-С1". Її встановили ​​на вежі в лісі на острові Рябіновий.

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ППО на околицях "дачі Путіна"

Комплекс знаходиться за 3,7 кілометра від резиденції російського президента. Зенітно – ракетний комплекс можна побачити на супутникових знімках від 6 травня. Цікаво, що саму вежу було збудовано у березні 2024 року.

Раніше писали, що одна із систем протиповітряної оборони, які захищали Петербург та Ленінградську область, була перекинута на оборону "стратегічно важливого об'єкту на Валдаї". Саме через це Санкт-Петербург почали атакувати українські дрони.



Біля резиденції Путіна встановили ППО / Фото Радіо Свободи

Це друга система ППО, розташована на околицях президентської "дачі".