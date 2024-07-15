Неподалеку от резиденции Владимира Путина на Валдае появилась система противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Ее установили на башне в лесу на острове Рябиновый.

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ПВО в окрестностях "дачи Путина"

Комплекс находится в 3,7 километрах от резиденции российского президента. Зенитно – ракетный комплекс можно увидеть на спутниковых снимках от 6 мая. Интересно, что сама башня была построена в марте 2024 года.

Ранее писали, что одна из систем противовоздушной обороны, которые защищали Петербург и Ленинградскую область, была переброшена на оборону "стратегически важного объекта на Валдае". Именно поэтому Санкт-Петербург начали атаковать украинские дроны.



Возле резиденции Путина установили ПВО / Фото Радио Свободы

Это вторая система ПВО, расположена в окрестностях президентской "дачи".