Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 5 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 4 сентября) и продажа по 41,60 гривны (-5 копеек).

Покупка евро проходит по 47,90 гривны (-5 копеек), продажа – по 48,60 гривны (+8 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-3 копейки), а продать по 41,40 гривны (без изменений).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 41,10 гривны , а продают по 41,45 гривны .

Какой курс валют будет?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на рынке будет продолжаться достаточно положительная и успокаивающая тенденция. Курс американского доллара сохранится на прежних позициях.

Зато курс евро будет зависеть от мировых процессов, а соотношение будет на уровне 1 евро к 1,15 – 1,2 доллара.

По-прежнему, на рынок будет влиять стратегия НБУ, которая является достаточно эффективной и обоснованной: баланс спроса и предложения, ведущие к незначительным текущим курсовым изменениям, как в сторону подорожания,

– рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Кроме того, Нацбанк продолжит активно регулировать рынок, предотвращая кризисные колебания, но без резких вмешательств.

Заметьте! На межбанке курс будет на уровне 41,40 гривны – 41,80 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро, а на наличном рынке 41,20 гривны – 41,60 гривны за доллар и 48 гривен – 49,50 гривны за евро.

Что известно о курсах валют за последнюю неделю?