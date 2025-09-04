Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,37 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку против 3 сентября. Официальный курс евро составляет 48,20 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 5 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,34 гривны;

евро – 48,13 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 4 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,43 гривны , продажа – по 41,40 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,27 гривны, продажа – по 41,35 гривны.

Как менялся официальный курс за последний месяц?