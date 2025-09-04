Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 4 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений против 3 сентября) и продажа по 41,65 гривны (без изменений).

Смотрите также Топ регионов: стало известно, где в Украине самые высокие зарплаты

Покупка евро проходит по 47,95 гривны (+5 копеек), продажа – по по 48,52 гривны (-3 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,43 гривны (+3 копейки), а продать по 41,40 гривны (-10 копеек).

(+3 копейки), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 48,26 гривны (+6 копеек), а продажа по 48,40 гривны (без изменений).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 41,27 гривны , а продают по 41,35 гривны .

, а продают по . Евро покупают по 48,20 гривны, а продают по 48,35 гривны.

Что будет с ценой на евро?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в первую неделю сентября курсы не будут иметь сдвигов, а потому евро будет стабильным.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Кроме чисто инерционного пути (курс не может мгновенно измениться, рынок работает по другой формуле), пока отсутствуют причины для существенных изменений.

Зато банкир добавил, что соотношение доллара и евро будет в промежутке 1,15 – 1,2. А на наличном рынке цена будет колебаться в районе 48 – 49,5 гривны за евро.

Какой доллар и евро в сентябре?