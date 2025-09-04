Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 4 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений против 3 сентября) и продажа по 41,65 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 47,95 гривны (+5 копеек), продажа – по по 48,52 гривны (-3 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,43 гривны (+3 копейки), а продать по 41,40 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 48,26 гривны (+6 копеек), а продажа по 48,40 гривны (без изменений).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,27 гривны, а продают по 41,35 гривны.
- Евро покупают по 48,20 гривны, а продают по 48,35 гривны.
Что будет с ценой на евро?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в первую неделю сентября курсы не будут иметь сдвигов, а потому евро будет стабильным.
Кроме чисто инерционного пути (курс не может мгновенно измениться, рынок работает по другой формуле), пока отсутствуют причины для существенных изменений.
Зато банкир добавил, что соотношение доллара и евро будет в промежутке 1,15 – 1,2. А на наличном рынке цена будет колебаться в районе 48 – 49,5 гривны за евро.
Какой доллар и евро в сентябре?
- Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, курс американской валюты будет находиться на уровне 41,6 – 42 гривен. То есть курс будет находиться на прогнозируемом уровне.
- Зато евро будет в пределах 48 – 49,49 50 гривен за евро.
- Соотношение евровалюты к доллару таким образом составит от 1,15 до 1,25.