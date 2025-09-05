Що відомо про обмеження на зняття готівкової іноземної валюти?
Про обмеження щодо зняття готівки до 9 березня 2026 року повідомили в Центробанку Росії, передає 24 Канал.
Такі обмеження діють у зв'язку з санкціями, які забороняють російським фінансовим інститутам купувати готівкову валюту західних країн.
В установі повідомили, що для громадян, чий валютний рахунок або вклад був відкритий до 9 березня 2022 року, зберігається ліміт на зняття валюти, але не більше 10 000 доларів або еквівалентної суми в євро. Інші кошти, як і раніше, можна отримати в рублях.
Чому Центробанк ввів обмеження?
Центральний банк Росії обмежив зняття готівкової іноземної валюти фізичними особами після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль. Зазначається, що з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено лише 98 мільйонів у доларах і євро. Приплив іноземної валюти, навпаки, був значно вищим.
Яка наразі економічна ситуація у Росії щодо банків?
- До останнього санкційного пакету ЄС потрапили 18 фізичних осіб, 41 компанії та 22 російських банків, зокрема "Т-Банк" та "Яндекс-банк". Обмеження також поширюються на такі компанії, як "Сургутнафтогазбанк", НВП "Рубін", АТ "Полімер" та інші.
- Ба більше, російські банки втратили 500 мільярдів рублів через масове зняття готівки, викликане тимчасовими перебоями з інтернетом у різних регіонах країни.
- Також відомо, що Центробанк Росії прогнозує падіння ВВП на 2,5–3,5% у наступному році та на 2–3% у 2027 році, з прискоренням інфляції до 10–12%. Ключова ставка може становити 16–18% та 18–20% у найближчі два роки, з можливим зниженням цін на нафту та скороченням імпорту.