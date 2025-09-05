Що відомо про обмеження на зняття готівкової іноземної валюти?

Про обмеження щодо зняття готівки до 9 березня 2026 року повідомили в Центробанку Росії, передає 24 Канал.

Такі обмеження діють у зв'язку з санкціями, які забороняють російським фінансовим інститутам купувати готівкову валюту західних країн.

В установі повідомили, що для громадян, чий валютний рахунок або вклад був відкритий до 9 березня 2022 року, зберігається ліміт на зняття валюти, але не більше 10 000 доларів або еквівалентної суми в євро. Інші кошти, як і раніше, можна отримати в рублях.

Чому Центробанк ввів обмеження? Центральний банк Росії обмежив зняття готівкової іноземної валюти фізичними особами після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль. Зазначається, що з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено лише 98 мільйонів у доларах і євро. Приплив іноземної валюти, навпаки, був значно вищим.

Яка наразі економічна ситуація у Росії щодо банків?