Что известно об ограничении на снятие наличной иностранной валюты?

Об ограничении по снятию наличных до 9 марта 2026 года сообщили в Центробанке России, передает 24 Канал.

Такие ограничения действуют в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.

В учреждении сообщили, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты, но не более 10 000 долларов или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства, по-прежнему, можно получить в рублях.

Почему Центробанк ввел ограничение?

Центральный банк России ограничил снятие наличной иностранной валюты физическими лицами после вторжения в Украину, пытаясь поддержать рубль. С февраля 2022 года до конца 2023 года из России было вывезено лишь 98 миллионов в долларах и евро. Приток иностранной валюты, напротив, был значительно выше.

Какова экономическая ситуация в России в отношении банков?

  • В последний санкционный пакет ЕС попали 18 физических лиц, 41 компании и 22 российских банков, в частности "Т-Банк" и "Яндекс-банк". Ограничения также распространяются на такие компании как "Сургутнефтегазбанк", НПП "Рубин", АО "Полимер" и другие.
  • Более того, российские банки потеряли 500 миллиардов рублей из-за массового снятия наличных денег, вызванного временными перебоями с интернетом в разных регионах страны.
  • Также известно, что Центробанк России прогнозирует падение ВВП на 2,5–3,5% в следующем году и на 2–3% в 2027 году с ускорением инфляции до 10–12%. Ключевая ставка может составлять 16–18% и 18–20% в ближайшие два года с возможным снижением цен на нефть и сокращением импорта.