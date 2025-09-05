Что известно об ограничении на снятие наличной иностранной валюты?
Об ограничении по снятию наличных до 9 марта 2026 года сообщили в Центробанке России, передает 24 Канал.
Такие ограничения действуют в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.
В учреждении сообщили, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты, но не более 10 000 долларов или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства, по-прежнему, можно получить в рублях.
Почему Центробанк ввел ограничение?
Центральный банк России ограничил снятие наличной иностранной валюты физическими лицами после вторжения в Украину, пытаясь поддержать рубль. С февраля 2022 года до конца 2023 года из России было вывезено лишь 98 миллионов в долларах и евро. Приток иностранной валюты, напротив, был значительно выше.
Какова экономическая ситуация в России в отношении банков?
- В последний санкционный пакет ЕС попали 18 физических лиц, 41 компании и 22 российских банков, в частности "Т-Банк" и "Яндекс-банк". Ограничения также распространяются на такие компании как "Сургутнефтегазбанк", НПП "Рубин", АО "Полимер" и другие.
- Более того, российские банки потеряли 500 миллиардов рублей из-за массового снятия наличных денег, вызванного временными перебоями с интернетом в разных регионах страны.
- Также известно, что Центробанк России прогнозирует падение ВВП на 2,5–3,5% в следующем году и на 2–3% в 2027 году с ускорением инфляции до 10–12%. Ключевая ставка может составлять 16–18% и 18–20% в ближайшие два года с возможным снижением цен на нефть и сокращением импорта.