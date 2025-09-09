Дивіться також ФОП на пенсії: як без проблем "попрощатися" зі сплатою ЄСВ

Для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, Тарас Лєсовий, розповів, що посеред вересня на курс впливатиме рішення монетарного комітету НБУ щодо рівня облікової ставки.

Таким чином, цього тижня долар на готівковому ринку буде в межах 41,20 – 41,60 гривні за валюту. Натомість минулого тижня очікувалося, що долар перебуватиме в межах 41,60 – 42 гривень за валюту.