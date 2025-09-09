Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 8 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (-10 копійок проти 8 вересня) та продаж по 41,48 гривні (-4 копійки).
- Купівля євро проходить по 48,10 гривні (+10 копійок), продаж – по 48,74 гривні (+9 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,28 гривні (-6 копійок), а продати по 41,32 гривні (+3 копійки).
- Купівля євро по 48,35 гривні (-3 копійки), а продаж по 48,57 гривні (+7 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,05 гривні (-10 копійок), а продають по 41,38 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,33 (+3 копійки), а продають по 48,64 гривні (+7 копійок).
Чи чекати змін щодо долара та євро?
Для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, Тарас Лєсовий, розповів, що посеред вересня на курс впливатиме рішення монетарного комітету НБУ щодо рівня облікової ставки.
Таким чином, цього тижня долар на готівковому ринку буде в межах 41,20 – 41,60 гривні за валюту. Натомість минулого тижня очікувалося, що долар перебуватиме в межах 41,60 – 42 гривень за валюту.
У ситуація з євро також ривків цінових не буде цього тижня – діапазон буде в межах 48 – 49,50 гривні за євро.