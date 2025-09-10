Як обвалився російський рубль?

У середу, 10 вересня, російський рубль упав до п'ятимісячного мінімуму щодо долара США, перетнувши позначку у 85 рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

Дивіться також Спроба "заткнути дірку": Мінфін Росії зробив неочікуваний крок

Станом на 12:30 годину курс долара сягнув рівня 84,76 рубля з один американський долар, продемонструвавши найгірший показник з квітня.

На думку аналітиків, однією з причин падіння рубля стало скасування урядом обов'язкового продажу валюти для експортерів.

Фахівці вважають, що у такий спосіб уряд був занепокоєний занадто міцним курсом рубля і в такий спосіб показав, що не хоче його зміцнення надалі.

У підсумку на російському ринку виник дефіцит валюти, який лише посилюють геополітичні чинники.

Численні переговори та навіть зустріч президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним не наблизили завершення війни в Україні, а, відповідно, й можливого скасування західних санкцій.

Навпаки, нещодавно Трампа заявив, що не виключає нові обмеження разом з Євросоюзом, який вже працює над 19-м санкційним пакетом.

Попри те, що економіка Росії навчилася адаптовуватися до санкцій, проте з кожними новими обмеженнями ростуть складнощі для торгівлі, а доходи зменшуються, що впливає на валютний ринок, говорять аналітики.

За їхніми прогнозами, до кінця 2025 року рубль може зрости до 85-90 рублів.

Банки говорять, що рубль може подорожчати до 92 рублів до кінця року.

Втім, на російську валюту продовжить тиснути зниження ставок, ріст імпорту та попит на валюту. Тому наприкінці року очікується інтенсивніше ослаблення рубля.

Курс російського рубля: що відомо?