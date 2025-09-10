Как упал российский рубль?

В среду, 10 сентября, российский рубль упал до пятимесячного минимума относительно доллара США, пересекая отметку в 85 рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

По состоянию на 12:30 час курс доллара достиг уровня 84,76 рубля за один американский доллар, продемонстрировав худший показатель с апреля.

По мнению аналитиков, одной из причин падения рубля стала отмена правительством обязательной продажи валюты для экспортеров.

Специалисты считают, что таким образом правительство было обеспокоено слишком крепким курсом рубля и таким образом показало, что не хочет его укрепления в дальнейшем.

В итоге на российском рынке возник дефицит валюты, который только усиливают геополитические факторы.

Многочисленные переговоры и даже встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным не приблизили завершение войны в Украине, а, соответственно, и возможной отмены западных санкций.

Наоборот, недавно Трампа заявил, что не исключает новые ограничения вместе с Евросоюзом, который уже работает над 19-м санкционным пакетом.

Несмотря на то, что экономика России научилась адаптироваться к санкциям, однако с каждыми новыми ограничениями растут сложности для торговли, а доходы уменьшаются, что влияет на валютный рынок, говорят аналитики.

По их прогнозам, к концу 2025 года рубль может вырасти до 85-90 рублей.

Банки говорят, что рубль может подорожать до 92 рублей до конца года.

Впрочем, на российскую валюту продолжит давить снижение ставок, рост импорта и спрос на валюту. Поэтому в конце года ожидается более интенсивное ослабление рубля.

Курс российского рубля: что известно?