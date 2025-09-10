Как упал российский рубль?
В среду, 10 сентября, российский рубль упал до пятимесячного минимума относительно доллара США, пересекая отметку в 85 рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
По состоянию на 12:30 час курс доллара достиг уровня 84,76 рубля за один американский доллар, продемонстрировав худший показатель с апреля.
- По мнению аналитиков, одной из причин падения рубля стала отмена правительством обязательной продажи валюты для экспортеров.
- Специалисты считают, что таким образом правительство было обеспокоено слишком крепким курсом рубля и таким образом показало, что не хочет его укрепления в дальнейшем.
В итоге на российском рынке возник дефицит валюты, который только усиливают геополитические факторы.
- Многочисленные переговоры и даже встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным не приблизили завершение войны в Украине, а, соответственно, и возможной отмены западных санкций.
- Наоборот, недавно Трампа заявил, что не исключает новые ограничения вместе с Евросоюзом, который уже работает над 19-м санкционным пакетом.
Несмотря на то, что экономика России научилась адаптироваться к санкциям, однако с каждыми новыми ограничениями растут сложности для торговли, а доходы уменьшаются, что влияет на валютный рынок, говорят аналитики.
- По их прогнозам, к концу 2025 года рубль может вырасти до 85-90 рублей.
- Банки говорят, что рубль может подорожать до 92 рублей до конца года.
Впрочем, на российскую валюту продолжит давить снижение ставок, рост импорта и спрос на валюту. Поэтому в конце года ожидается более интенсивное ослабление рубля.
Курс российского рубля: что известно?
Курс рубля к доллару демонстрировал несколько резких подъемов в 2024 году, после которых снова снижался. Первый скачок произошел в конце ноября 2024 года, когда стоимость доллара превысила 113 рублей. Далее произошло частичное снижение, однако курс не опускался ниже 100 рублей.
Второй пиковый момент был в преддверии 2025 года – тогда доллар почти достиг отметки 114 рублей. После этого рубль снова начал слабеть, с периодическими короткими подъемами.
С конца февраля до конца марта 2025 года курс доллара снизился с уровня 90–87 рублей до примерно 81 рубля за доллар. Впрочем, затем он показал укрепление после сообщений о запланированном телефонном разговоре Дональда Трампа с Путиным.
В мае появились сообщения, что российские власти стремятся к постепенному снижению курса рубля до примерно 100 за доллар, чтобы увеличить поступления в госбюджет. По словам источников, планировалось ослабление валюты, но только при условии постепенного падения без выхода за установленные пределы.