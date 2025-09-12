Які тенденції на ринку валют України у вересні?
Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом зазначив, що завдяки режиму "керованої гнучкості" НБУ може своєчасно реагувати на потенційні загрози. Це дозволяє збалансувати ринок навіть у разі різкого зростання попиту та запобігати стрибкам курсів.
Валютний ринок зберігає всі ознаки вільного ринку. Коли пропозиція валюти зростає, регулятор послаблює важелі впливу на курсоутворення. Наразі валютний ринок є досить гнучким, але створені надійні умови для того, щоб курсові зміни не були раптовими.
У другій половині вересня, за оцінкою Лєсового, ситуація залишиться відносно стабільною:
- поточні зміни курсу будуть мінімальними;
- різниця між курсами купівлі та продажу не зростатиме;
- розрив між безготівковим і готівковим курсами залишиться незначним;
- коливання можливі як у бік підвищення, так і зниження;
- обсяг валютних інтервенцій НБУ, ймовірно, становитиме близько 800 мільйонів доларів на тиждень, що є прийнятним рівнем.
Яким буде курс євро?
За оцінками експерта, курс євро буде більш активним, адже формується переважно під впливом глобальної динаміки пари долар/євро.
Важливо! В Україні можливі коливання євро відбуватимуться частіше, ніж у долара, проте суттєвого відриву вартості євро від американської валюти не очікується.
Банкір наголошує, що поспішно скуповувати євро немає сенсу – серпневий досвід показав, що після швидкого зростання відбувається таке ж швидке "відкочування" курсу.
Якими будуть загальні характеристики валютного ринку з 15 по 21 вересня?
Коридори валютних коливань: 41,15 – 41,60 гривні за долар та 47,50 – 49 гривень за євро (на міжбанку); 41,15 – 41,50 гривні за долар та 47,50 – 49 гривень за євро (на готівковому ринку).
Поточні щоденні коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.
Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро; комбанки – до 0,50 – 0,60 гривні за долар, до 0,80 – 1 гривні за євро; обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,30 гривні за євро.
Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 гривні за євро.
Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.
Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,10 – 0,15 гривні.
Важливо! Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.
Що важливо знати про курси валют?
Стодоларові банкноти випускалися у кілька хвиль, тому вони можуть відрізнятися як датою випуску, так і зовнішнім виглядом. За повідомленням Національного банку України, усі доларові купюри, випущені починаючи з 1914 року, є законним платіжним засобом, у тому числі й стодоларові.
До кінця цього року курси валют можуть зазнавати коливань. Ціна американського долара під впливом різних факторів може перебувати в діапазоні 41,8 – 43 гривень до грудня.