Сколько стоит война для Украины?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европарламента Робертой Мацолой в Киеве, сообщает 24 Канал.

По словам главы государства, Украина сейчас имеет 60 миллиардов долларов, однако это лишь половина из той суммы, которая нужна на 2026 год.

Цена одного года войны сегодня составляет 120 миллиардов долларов: 60 миллиардов - это украинский бюджет, а еще 60 миллиардов я должен найти на следующий год,

– заявил Зеленский.

Поэтому президент подчеркнул, что главной задачей сейчас является завершение войны. Однако если этого не удастся достичь, есть план "Б".

План "А" для нас – завершить войну, план "Б" – это 120 миллиардов долларов. И это большой вызов,

– добавил Зеленский.

Вместе с тем президент отметил, что Украине понадобится меньше средств на восстановление после войны, если удастся достичь прекращения огня и получить гарантии безопасности.

Сколько нужно на финансирование войны: что известно?