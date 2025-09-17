Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

Что известно об оружии по механизму PURL?

Владимир Зеленский рассказал, что в первые пакеты военной помощи США по программе PURL точно войдут ракеты к Patriot и HIMARS. Все детали будущей помощи президент не раскрывает.

Зеленский отметил, что специально для программы PURL партнеры выделили более 2 миллиардов долларов. В октябре ожидаются дополнительные средства. Ожидается, что эта сумма возрастет до 3,5 – 3,6 миллиардов.

Украинский гарант добавил, что сейчас команды США и Украины работают над тем, чтобы реализовать встречу с Дональдом Трампом.

Справка! Незадолго до этого Reuters сообщил, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби утвердил две поставки по 500 миллионов долларов. По словам старшего представителя НАТО в Украине Тернера, первые пакеты оружия уже поступают.

Заметим, целью механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США. Финансируется программа добровольными взносами стран-членов НАТО. Механизм определяет конкретные виды вооружения, военной техники, боеприпасов, оборудования и средств, необходимых для ведения боевых действий и усиления безопасности.

В августе в программу PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины") присоединились семь стран. Финансирование первого пакета на 500 миллионов взяли на себя Нидерланды.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала заявил, что сейчас нужно работать над тем, чтобы максимально ускорить поставки оружия. Чтобы Украина сначала получила помощь, использовала, а уже потом о ней заявляли.

