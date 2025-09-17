Речь идет о первом пакете помощи Украине, которые будет профинансирован партнерами Киева, на 500 миллионов долларов. Это в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.
К теме Думал, что будет проще: Трамп пообещал остановить войну, но не сказал, приедут ли Patriot
"Для меня значительно важнее то, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о том, что Пентагон одобрил начало программы продажи вооружений Европе, партнерам по НАТО для Украины. Он отметил, что этот пакет на 500 миллионов долларов США. Это хорошо, что процессы начались", – подчеркнул он.
Над чем нужно работать Украине?
Иван Ус отметил, что процесс по этому пакету помощи длится очень долго. В вопросе войны чем быстрее, тем лучше. Поэтому нужно работать над тем, чтобы максимально ускорить все процедуры.
В идеале, чтобы вооружение поставили, а потом объявили об этом. Многие партнеры Украины всегда говорят: "Зачем вы говорите о том, как вам дают вооружение? Сначала примените его, а потом констатируйте факт, что получили его и подтверждайте не только факт его получения, но и использование непосредственно в боевых действиях",
– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.
По его словам, нужно работать над тем, чтобы уменьшить бюрократическую составляющую. Украина получила новую госпожу посла в США Ольгу Стефанишину. Одной из ее основных задач будет налаживание диалогов, контактов с людьми, которые могут или принимать решения, или влиять на их принятие, наладить контакт с журналистами, которые окружают Дональда Трампа и так далее.
Военная помощь Украине со стороны США: что известно?
В Конгрессе США одобрили оборонные расходы. В общем законопроект приняли в размере 892,6 миллиарда долларов. В частности, в 2026 году выделят 400 миллионов долларов для Украины.
Также издание Reuters написало, что администрация Дональда Трампа приняла первый пакет помощи Украине в сфере вооружения, который будет оплачен партнерами. Уже вскоре его могут отправить в Украину.
Источники сообщают, что заместитель министра обороны Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 миллионов долларов. Это первое использование нового механизма PURL.