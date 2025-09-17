Мовиться про перший пакет допомоги Україні, які буде профінансований партнерами Києва, на 500 мільйонів доларів. Це в ефірі 24 Каналу зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

"Для мене значно важливіше те, що заступник міністра оборони США Елбридж Колбі заявив про те, що Пентагон схвалив початок програми продажу озброєнь Європі, партнерам по НАТО для України. Він зазначив, що цей пакет на 500 мільйонів доларів США. Це добре, що процеси розпочались", – підкреслив він.

Над чим потрібно працювати Україні?

Іван Ус зазначив, що процес щодо цього пакету допомоги триває дуже довго. У питанні війни чим швидше, тим краще. Тому потрібно працювати над тим, щоб максимально пришвидшити усі процедури.

В ідеалі, щоб озброєння поставили, а потім оголосили про це. Багато партнерів України завжди говорять: "Навіщо ви говорите про те, як вам дають озброєння? Спочатку застосуєте його, а потім констатуйте факт, що отримали його і підтверджуйте не тільки факт його отримання, а й використання безпосередньо у бойових діях",

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

За його словами, потрібно працювати над тим, щоб зменшити бюрократичну складову. Україна отримала нову пані посла у США Ольгу Стефанішину. Одним з її основних завдань буде налагодження діалогів, контактів з людьми, які можуть або приймати рішення, або впливати на їхнє прийняття, налагодити контакт із журналістами, які оточують Дональда Трампа і так далі.

Військова допомога Україні з боку США: що відомо?