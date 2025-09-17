Скільки коштує війна для України?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мацолою в Києві, повідомляє 24 Канал.

За словами глави держави, Україна наразі має 60 мільярдів доларів, однак це лише половина з тієї суми, яка потрібна на 2026 рік.

Ціна одного року війни сьогодні становить 120 мільярдів доларів: 60 мільярдів – це український бюджет, а ще 60 мільярдів я маю знайти на наступний рік,

– заявив Зеленський.

Тому президент наголосив, що головним завданням наразі є завершення війни. Однак якщо цього не вдасться досягти, є план "Б".

План "А" для нас – завершити війну, план "Б" – це 120 мільярдів доларів. І це великий виклик,

– додав Зеленський.

Разом з тим президент зазначив, що Україні знадобиться менше коштів на відбудову після війни, якщо вдасться досягти припинення вогню та отримати гарантії безпеки.

Скільки потрібно на фінансування війни: що відомо?