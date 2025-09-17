Скільки коштує війна для України?
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мацолою в Києві, повідомляє 24 Канал.
За словами глави держави, Україна наразі має 60 мільярдів доларів, однак це лише половина з тієї суми, яка потрібна на 2026 рік.
Ціна одного року війни сьогодні становить 120 мільярдів доларів: 60 мільярдів – це український бюджет, а ще 60 мільярдів я маю знайти на наступний рік,
– заявив Зеленський.
Тому президент наголосив, що головним завданням наразі є завершення війни. Однак якщо цього не вдасться досягти, є план "Б".
План "А" для нас – завершити війну, план "Б" – це 120 мільярдів доларів. І це великий виклик,
– додав Зеленський.
Разом з тим президент зазначив, що Україні знадобиться менше коштів на відбудову після війни, якщо вдасться досягти припинення вогню та отримати гарантії безпеки.
Скільки потрібно на фінансування війни: що відомо?
Раніше голова Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розповідав, що Україна щодня витрачає на війну з Росією близько 172 мільйонів доларів. У гривневому еквіваленті це близько 7 мільярдів. Він наголошував, що це - сума, яку неможливо покрити виключно власними ресурсами.
Міністр оборони України Денис Шмигаль також попереджав, що Україна потребуватиме не менше 120 мільярдів доларів у 2026 році на військові видатки, якщо війна не припиниться. За його словами, якщо Україна витрачатиме менше, ніж Росія, то змушена буде платити територіями та життям людей.
А голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа зазначила, що Україна зараз витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найбільшим показником у світі. Ця цифра охоплює зарплати військовослужбовців, боєприпаси, зброю, підтримку поранених військових та сімей загиблих.