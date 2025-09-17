Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 17 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривень (без змін проти 16 вересня) та продаж по 41,47 гривні (-3 копійки).
- Купівля євро проходить по 48,39 гривні (+24 копійки), продаж – по 49,05 гривні (+28 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,32 гривні (+2 копійки), а продати по 41,40 гривні (без змін).
- Купівля євро по 48,70 гривні (+20 копійок), а продаж по 49,05 гривні (+40 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,70 гривні (+16 копійок), а продають по 41,41 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,03 (+39 копійок), а продають по 49,16 гривні (+26 копійок).
По скільки буде долар у 2026 році?
За словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, у проєкті бюджету курс долара прогнозують на рівні 45,6 гривні за валюту.
Натомість у Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки передбачається, що курс в середньому в Україні буде на рівні 44,7 гривні за валюту, а на кінець періоду (грудень) – 44,8 гривні за валюту.
А за опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, бізнеси в Україні очікують середній курс долара на рівні 46 гривень за валюту.