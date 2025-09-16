Відомо, що ця сума на 415 мільярдів гривень більша, ніж було закладено на 2025 рік. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк в етері 24 Каналу навів цікаве припущення щодо цього.

Що відомо про бюджет на 2026 рік?

Ярослав Железняк зауважив, що кожен державний бюджет на рік можна якось назвати, з огляду на ситуацію у країні.

У нас був "бюджет пандемії", "бюджет перемоги", "бюджет спротиву", "бюджет розбудови", "бюджет будівництва". У цьому році, проаналізувавши, бюджет на 2026 рік можу назвати "бюджетом виборів",

– сказав він.

Народний депутат пояснив, що видатки на самі вибори не закладені, але, на його думку, роздавання грошей, зокрема підвищення стипендій, зарплат, видача кешбеків та інше вказують на це. Однак він сумнівається, чи це все відповідає потребам країни, яка воює.

У цьому бюджеті я бачу величезну частину для роздачі грошей. Влада роздає гроші зазвичай перед виборами,

– висловився Железняк.

Варто зауважити, що вибори в нашій державі, ймовірно, відбудуться лише після завершення війни, яку розпочала Росія.

Яким буде бюджет на 2026 рік?

Уряд збільшив фінансування для Державного бюро розслідувань на понад 23%. Однак не було виділено кошти на реформу митниці чи Бюро економічної безпеки.

Мають зрости видатки на фінансування глави держави та його апарату на 12%. На утримання Офісу Президента попередньо закладено 878 мільйонів гривень. Це більше ніж було у 2025 році.

Україна, ймовірно, витратить майже 1 мільярд гривень на фінансування партій. Це на 25 мільйонів гривень менше, ніж у минулого році.