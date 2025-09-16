Як будуть фінансувати партії у 2026 році?
У проєкті бюджету України на 2026 рік закладено 865 мільйонів гривень державне фінансування парламентських партій, пише 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.
Дивіться також Доведеться додавати: Гетманцев розкритикував бюджет-2026 за недостатнє фінансування оборони
Таким чином видатки на фінансування парламентських партій у 2026 році скоротяться на 25 мільйонів гривень порівняно з 2025 роком, коли на ці цілі було виділено 890 мільйонів.
Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?
Уряд України очікує, що у 2026 році темп зростання заробітних плат сповільниться до 16%. При цьому середня заробітна плата в країні має перевищити 30 тисяч гривень (30 032 гривні). Прогнозований річний рівень інфляції (з грудня 2025 по грудень 2026 року) має скласти 9,9%.
Крім того, бюджетом планується підвищення прожиткового мінімуму до 3209 гривень та мінімального розміру пенсії – до 2595 гривень. На пенсійне забезпечення в наступному році передбачено 1 трлн 27 млрд гривень, що на 123,4 млрд більше за аналогічний показник поточного року.
Разом з тим, народний депутат Данило Гетманцев розкритикував проєкт бюджету-2026 через недостатнє фінансування потреб оборони та безпеки. Голова профільного комітету парламенту зауважив, що вже весною наступного року уряду, ймовірно, доведеться звертатися по додаткове фінансування на сотні мільярдів гривень.