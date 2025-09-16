Как будут финансировать партии в 2026 году?
В проекте бюджета Украины на 2026 год заложено 865 миллионов гривен государственное финансирование парламентских партий, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.
Таким образом расходы на финансирование парламентских партий в 2026 году сократятся на 25 миллионов гривен по сравнению с 2025 годом, когда на эти цели было выделено 890 миллионов.
Что еще известно о бюджете на 2026 год?
Правительство Украины ожидает, что в 2026 году темп роста заработных плат замедлится до 16%. При этом средняя заработная плата в стране должна превысить 30 тысяч гривен (30 032 гривны). Прогнозируемый годовой уровень инфляции (с декабря 2025 по декабрь 2026 года) должен составить 9,9%.
Кроме того, бюджетом планируется повышение прожиточного минимума до 3209 гривен и минимального размера пенсии – до 2595 гривен. На пенсионное обеспечение в следующем году предусмотрено 1 трлн 27 млрд гривен, что на 123,4 млрд больше аналогичного показателя текущего года.
Вместе с тем, народный депутат Даниил Гетманцев раскритиковал проект бюджета-2026 из-за недостаточного финансирования потребностей обороны и безопасности. Председатель профильного комитета парламента отметил, что уже весной следующего года правительству, вероятно, придется обращаться за дополнительным финансированием на сотни миллиардов гривен.