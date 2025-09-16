Как будут финансировать партии в 2026 году?

В проекте бюджета Украины на 2026 год заложено 865 миллионов гривен государственное финансирование парламентских партий, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Таким образом расходы на финансирование парламентских партий в 2026 году сократятся на 25 миллионов гривен по сравнению с 2025 годом, когда на эти цели было выделено 890 миллионов.

Что еще известно о бюджете на 2026 год?