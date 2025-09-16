Какой будет инфляция в Украине?
Прогнозируемый уровень инфляции в Украине с декабря 2025 года по декабрь 2026 года составит 9,9%, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.
В то же время среднегодовая инфляция в Украине в проекте бюджета на 2026 год заложена на уровне 10,4%. Это свидетельствует, что правительство ожидает постепенного снижения инфляции в Украине в 2026 году.
Интересно! Правительство Украины прогнозирует, что в 2026 году рост зарплат замедлится до 16%, а их средний размер превысит 30 тысяч гривен (30 032 гривны).
Также документ предусматривает повышение важных социальных стандартов: прожиточный минимум предлагается установить на уровне 3 209 гривен, а минимальная пенсия вырастет на 234 гривны – до 2 595 гривен.
Что еще известно о бюджете на 2026 год?
В 2026 году украинские пенсионеры смогут получать большие выплаты вследствие проведения плановой индексации. На пенсионные расходы в следующем году заложено значительно больше средств – а именно 1 триллион 27 миллиардов гривен, что на 123,4 миллиарда превышает аналогичный показатель 2025 года.
Кроме того, на социальную сферу в 2026 году планируется выделить 467,1 миллиарда гривен – это на 45,3 миллиарда больше по сравнению с 2025 годом. Запланированные средства будут направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, протезирование, а также на такие программы, как "еЯсла" и "Пакет школьника".