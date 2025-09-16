Какой будет инфляция в Украине?

Прогнозируемый уровень инфляции в Украине с декабря 2025 года по декабрь 2026 года составит 9,9%, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

В то же время среднегодовая инфляция в Украине в проекте бюджета на 2026 год заложена на уровне 10,4%. Это свидетельствует, что правительство ожидает постепенного снижения инфляции в Украине в 2026 году.

Интересно! Правительство Украины прогнозирует, что в 2026 году рост зарплат замедлится до 16%, а их средний размер превысит 30 тысяч гривен (30 032 гривны).

Также документ предусматривает повышение важных социальных стандартов: прожиточный минимум предлагается установить на уровне 3 209 гривен, а минимальная пенсия вырастет на 234 гривны – до 2 595 гривен.

Что еще известно о бюджете на 2026 год?