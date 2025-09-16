Якою буде інфляція в Україні?
Прогнозований рівень інфляції в Україні з грудня 2025 року по грудень 2026 року складе 9,9%, пише 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.
Водночас середньорічна інфляція в Україні в проєкті бюджету на 2026 рік закладена на рівні 10,4%. Це свідчить, що уряд очікує поступового зниження інфляції в Україні у 2026 році.
Цікаво! Уряд України прогнозує, що у 2026 році зростання зарплат уповільниться до 16%, а їхній середній розмір перевищить 30 тисяч гривень (30 032 гривні).
Також документ передбачає підвищення важливих соціальних стандартів: прожитковий мінімум пропонується встановити на рівні 3 209 гривень, а мінімальна пенсія зросте на 234 гривні – до 2 595 гривень.
Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?
У 2026 році українські пенсіонери зможуть отримувати більші виплати внаслідок проведення планової індексації. На пенсійні витрати в наступному році закладено значно більше коштів – а саме 1 трильйон 27 мільярдів гривень, що на 123,4 мільярда перевищує аналогічний показник 2025 року.
Крім того, на соціальну сферу у 2026 році планується виділити 467,1 мільярда гривень – це на 45,3 мільярда більше порівняно з 2025 роком. Заплановані кошти будуть спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, протезування, а також на такі програми, як "єЯсла" та "Пакунок школяра".