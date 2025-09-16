Якою буде інфляція в Україні?

Прогнозований рівень інфляції в Україні з грудня 2025 року по грудень 2026 року складе 9,9%, пише 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

Водночас середньорічна інфляція в Україні в проєкті бюджету на 2026 рік закладена на рівні 10,4%. Це свідчить, що уряд очікує поступового зниження інфляції в Україні у 2026 році.

Цікаво! Уряд України прогнозує, що у 2026 році зростання зарплат уповільниться до 16%, а їхній середній розмір перевищить 30 тисяч гривень (30 032 гривні).

Також документ передбачає підвищення важливих соціальних стандартів: прожитковий мінімум пропонується встановити на рівні 3 209 гривень, а мінімальна пенсія зросте на 234 гривні – до 2 595 гривень.

Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?