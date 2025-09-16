Скільки виділили на Міноборони на 2026 рік?

У документі, що стосується видатків та надання кредитів впродовж 2024 – 2026 років, який опинився в розпорядженні журналістів 24 Каналу, передбачено, що Міноборони залишається найбільшим отримувачем коштів.

У 2025 році його фінансування становило 1,912 трильйона гривень. У 2026 році ж воно збільшиться до 1,924 трильйона гривень.

Зверніть увагу! Слід уточнити, що приріст склав 11,4 мільярда гривень, або 0,6%. Однак попри цей невеликий відсоток, оборона України все ще забирає вагому частку бюджету країни.

У якому міністерстві найбільше зростають видатки? Водночас найбільше (саме у грошовому вимірі) зростають видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. У поточному році на потреби відомства було закладено 420,7 мільярда гривень. Але вже у наступному році ця сума зросте до 465,4 мільярда гривень. Приріст видатків становить понад 44,6 мільярда гривень, або близько 10,6%.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram 15 вересня, що зараз вся Україна має бути у війську або для війська. І цю риторику відображає і державний бюджет 2026.

Важливо! Вона написала, що власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони: грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, зокрема дронів.

Що ще слід знати про видатки бюджету?