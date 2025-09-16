Як зростуть витрати на утримання Офісу Президента?
Витрати на утримання Офісу Президента України у наступному році можуть значно зрости. У проєкті бюджету на 2026 рік уряд заклав на ці цілі 878 мільйонів гривень, що на майже 100 мільйонів більше за поточний рік, пише 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.
Для порівняння: у 2025 році ця стаття видатків становить 782,3 мільйона гривень. З них понад 454 мільйони спрямовані на фонд оплати праці, а ще 351,9 мільйона – на комунальні витрати.
Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?
Уряд України прогнозує, що у 2026 році зростання зарплат уповільниться до 16%. Середній розмір заробітної плати в Україні перевищить 30 тисяч гривень (30 032 гривні). Прогнозований рівень інфляції в Україні з грудня 2025 року по грудень 2026 року складе 9,9%.
Крім того, бюджетом передбачено підвищення прожиткового мінімуму до 3209 гривень і мінімальної пенсії – до 2595 гривень. На пенсійні витрати в наступному році закладено 1 трильйон 27 мільярдів гривень, що на 123,4 мільярда перевищує аналогічний показник 2025 року.
Заплановане збільшення соціальних видатків у 2026 році складе 45,3 мільярда гривень, а їх загальний обсяг досягне 467,1 мільярда. Додаткові кошти призначені для фінансування ключових ініціатив: допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, забезпечення протезування та реалізації програм "єЯсла" і "Пакунок школяра".