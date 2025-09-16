Про це пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14000.

Який курс євро прогнозують на 2026 рік?

Середній курс валют автори законопроєкту показали в додатку "Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік". Багато ставок акцизів наступного року передбачені саме в євро. Його розмір там вказаний на рівні – 49,4 гривні за євро. Курс долара натомість складатиме трохи більше, ніж 45 гривень.

Однак за валютний курс відповідатиме рішення Національного банку України, який його і встановлює. Проєкти держбюджету раніше не мали прогнозів щодо вартості євро, однак Кабінет міністрів зробив певні розрахунки. Прогноз Кабміну – це максимальний показник курсу валют, а не точний.

Наразі за курсом НБУ один євро коштує 48,49 гривень. У Банку вивчають можливість переходу на євро як головну курсоутворювальну валюту. Однак наразі нічого не змінюється.

Варто зазначити! Під час процесу вступу до Європейського Союзу Україна матиме зобов'язання відмовитися від гривні та перейти на євро. Однак процес переходу, на думку експертів, буде тривалим.

