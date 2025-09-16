Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на законопроект №14000.
Какой курс евро прогнозируют на 2026 год?
Средний курс валют авторы законопроекта показали в приложении "Прогнозный расчет акцизного налога с электрической энергии на 2026 год". Многие ставки акцизов в следующем году предусмотрены именно в евро. Его размер там указан на уровне - 49,4 гривны за евро. Курс доллара взамен будет составлять чуть больше, чем 45 гривен.
Однако за валютный курс будет отвечать решение Национального банка Украины, который его и устанавливает. Проекты госбюджета ранее не имели прогнозов по стоимости евро, однако Кабинет министров сделал определенные расчеты. Прогноз Кабмина – это максимальный показатель курса валют, а не точный.
Сейчас по курсу НБУ один евро стоит 48,49 гривен. В Банке изучают возможность перехода на евро как главную курсообразующую валюту. Однако пока ничего не меняется.
Стоит отметить! Во время процесса вступления в Европейский Союз Украина будет иметь обязательства отказаться от гривны и перейти на евро. Однако процесс перехода, по мнению экспертов, будет длительным.
Правительство разработало госбюджет на 2026 год: что известно?
- Украинская власть снова разработала законопроект о государственном бюджете. Согласно ему ВВП Украины в следующем году будет составлять 10,3 триллиона гривен. Расходы госбюджета прогнозируются на уровне 4,8 триллиона гривен, а доходы – 2 триллиона 826 миллиардов гривен.
- Потребность в внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен.
- В 2026 году вырастет и минимальная зарплата. Она будет составлять 8647 гривен. Средняя оплата труда ожидается на уровне 30 032 гривен.
- Запланировано, что больше всего расходов из госбюджета в следующем году пойдет на оборону (2,8 триллиона гривен), образование (265,4 миллиарда гривен), науку (19,9 миллиарда гривен) и здравоохранение (258 миллиардов гривен).