Як зміняться витрати бюджету на 2026 рік?
Дефіцит бюджету на 2026 рік планується знизити до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні перевищить 2 трильйони гривень, пише 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.
Дивіться також Фінансування партій у 2026 році: скільки коштів витратять з бюджету
При цьому доходи бюджету прогнозуються у розмірі 2,82 трильйона гривень – це на 18,8% більше, ніж у 2025 році.
Найбільші збільшення фінансування:
Національна академія медичних наук: +332% (трикратне зростання)
Міністерство енергетики: +194,6% (майже удвічі)
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури: +120,2%
Міністерство у справах ветеранів: +51,5%
Офіс військового омбудсмана: +48,9%
Міністерство фінансів: +48,6%
Міністерство культури та інформаційної політики: +41,9%
Міністерство освіти і науки: +30,4%
Державне бюро розслідувань: +23,1%
НКРЕКП: +22,1%
Найбільші скорочення видатків:
Фонд державного майна: – 63,1%
АРМА: – 35%
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури: – 21,9%
Державне космічне агентство: – 1,7%
Адміністрація Держспецзв’язку: – 10,2%
Рахункова палата: – 1,6%
Міністерство оборони: – 1,3%
РНБО: – 0,3%
МВС: – 0,1%
Служба зовнішньої розвідки: 0%
Железняк також зазначив, що аналіз проводився за сукупними видатками загального і спеціального фондів, а зростання абсолютних сум не свідчить про збільшення фінансування саме по загальному фонду.