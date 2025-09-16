Как изменятся расходы бюджета на 2026 год?
Дефицит бюджета на 2026 год планируется снизить до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании превысит 2 триллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.
При этом доходы бюджета прогнозируются в размере 2,82 триллиона гривен – это на 18,8% больше, чем в 2025 году.
Наибольшие увеличения финансирования:
Национальная академия медицинских наук: +332% (трехкратный рост)
Министерство энергетики: +194,6% (почти вдвое)
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры: +120,2%
Министерство по делам ветеранов: +51,5%
Офис военного омбудсмена: +48,9%
Министерство финансов: +48,6%
Министерство культуры и информационной политики: +41,9%
Министерство образования и науки: +30,4%
Государственное бюро расследований: +23,1%
НКРЭКУ: +22,1%
Наибольшие сокращения расходов:
Фонд государственного имущества: – 63,1%
АРМА: – 35%
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры: – 21,9%
Государственное космическое агентство: – 1,7%
Администрация Госспецсвязи: – 10,2%
Счетная палата: – 1,6%
Министерство обороны: – 1,3%
СНБО: – 0,3%
МВД: – 0,1%
Служба внешней разведки: 0%
Железняк также отметил, что анализ проводился по совокупным расходам общего и специального фондов, а рост абсолютных сумм не свидетельствует об увеличении финансирования именно по общему фонду.