Как изменятся расходы бюджета на 2026 год?

Дефицит бюджета на 2026 год планируется снизить до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании превысит 2 триллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Смотрите также Финансирование партий в 2026 году: сколько средств потратят из бюджета

При этом доходы бюджета прогнозируются в размере 2,82 триллиона гривен – это на 18,8% больше, чем в 2025 году.

Наибольшие увеличения финансирования:

  • Национальная академия медицинских наук: +332% (трехкратный рост)

  • Министерство энергетики: +194,6% (почти вдвое)

  • Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры: +120,2%

  • Министерство по делам ветеранов: +51,5%

  • Офис военного омбудсмена: +48,9%

  • Министерство финансов: +48,6%

  • Министерство культуры и информационной политики: +41,9%

  • Министерство образования и науки: +30,4%

  • Государственное бюро расследований: +23,1%

  • НКРЭКУ: +22,1%

Наибольшие сокращения расходов:

  • Фонд государственного имущества: – 63,1%

  • АРМА: – 35%

  • Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры: – 21,9%

  • Государственное космическое агентство: – 1,7%

  • Администрация Госспецсвязи: – 10,2%

  • Счетная палата: – 1,6%

  • Министерство обороны: – 1,3%

  • СНБО: – 0,3%

  • МВД: – 0,1%

  • Служба внешней разведки: 0%

Железняк также отметил, что анализ проводился по совокупным расходам общего и специального фондов, а рост абсолютных сумм не свидетельствует об увеличении финансирования именно по общему фонду.

Что еще известно о бюджете на 2026 год?

  • В 2026 году на финансирование парламентских партий в Украинеи предусмотрено 865 миллионов гривен. Это на 25 миллионов гривен меньше по сравнению с 2025 годом, когда на эти цели было выделено 890 миллионов.

  • Одновременно бюджетом планируется повышение социальных стандартов: прожиточный минимум вырастет до 3209 гривен, а минимальный размер пенсии - до 2595 гривен. На пенсионное обеспечение в следующем году предусмотрено 1 трлн 27 млрд гривен, что на 123,4 млрд больше аналогичного показателя текущего года.

  • Вместе с тем, народный депутат Даниил Гетманцев раскритиковал проект бюджета-2026 из-за недостаточного финансирования потребностей обороны и безопасности. Председатель профильного комитета парламента отметил, что уже весной следующего года правительству, вероятно, придется обращаться за дополнительным финансированием на сотни миллиардов гривен.