Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 10 копійок проти 9 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,20 гривні, тобто ціна виросла на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 13 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,60 гривні;
- євро – 48,10 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 10 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,71 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,55 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,23 гривні, продаж – по 41,63 гривні.
Якими будуть долар та євро наступного тижня?
У коментарі для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів, що тенденції наступного тижня на ринку відповідатимуть прогнозованим. Тобто НБУ продовжуватиме брати активну участь, коригуючи попит та пропозицію, а споживчі ціни не демонструватимуть шаленого ривка вгору.
На фоні цього очікується, що співвідношення долара до євро буде в традиційних межах 1,15 – 1,18. А саме євро коливатиметься в коридорі 49 гривень.
Загалом на готівковому ринку очікується, що долар буде на рівні 41,25 – 41,65 гривні за валюту, а євро – на рівні 48 – 49,5 гривні за валюту.