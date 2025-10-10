Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 10 копійок проти 9 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,20 гривні, тобто ціна виросла на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 13 жовтня курс валют буде таким:

Станом на 10 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У коментарі для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів, що тенденції наступного тижня на ринку відповідатимуть прогнозованим. Тобто НБУ продовжуватиме брати активну участь, коригуючи попит та пропозицію, а споживчі ціни не демонструватимуть шаленого ривка вгору.

На фоні цього очікується, що співвідношення долара до євро буде в традиційних межах 1,15 – 1,18. А саме євро коливатиметься в коридорі 49 гривень.